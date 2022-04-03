"В Україні я побачив єдину націю. Для них ця війна – нібито Велика Вітчизняна війна для Радянського Союзу, людей об’єднує спільна мета – перемогти у цій війні. Мене також вразила поведінка українських спортсменів. Футболіст Колоса Андрій Богданов прийняв присягу, взяв автомат і пішов на війну, є інші приклади.

"Дулуб більше проукраїнський, ніж пробілоруський": спортдиректор Львова – про відтік легіонерів та ситуацію в команді

До війни українці не були особливо об'єднані навколо Зеленського. Але те, як він почав поводитися, коли почалася війна, все змінило! Здавалось, ситуація критична, треба втікати, а він каже: "Ні, я буду битися зі зброєю в руках". І це передалося людям, нація почала об’єднуватися навколо Зеленського.

Зараз моє ставлення до Росії погіршилося. Так, як поводяться так звані "визволителі", люди у ХХІ столітті не можуть поводитися. Вони знищують цілі міста разом із мирним населенням просто тому, що у цих містах російськомовне населення не зустрічає їх хлібом-сіллю. Але треба розуміти, що Україна – вільна країна, і українців дуже важко перетворити на рабів. Вони швидше помруть, але ніколи більше не будуть рабами", – сказав Дулуб в інтерв'ю "Наша Ніва".

Нагадаємо, Дулуб очолив Львів у вересні 2021 року. За тиждень після початку війни білоруський фахівець покинув Україну.

Росія напала на Україну: Динамо повертається і втрачає зірок, Ракицький хоче в збірну України (LIVE)