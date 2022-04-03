"В Украине я увидел единую нацию. Для них эта война – как будто Великая Отечественная война для Советского Союза, людей объединяет общая цель – победить в этой войне. Меня поразило поведение украинских спортсменов. Футболист Колоса Андрей Богданов принял присягу, взял автомат и пошел на войну, есть другие примеры.

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До войны украинцы особо не были объединены вокруг Зеленского. Но то, как он начал вести себя, когда началась война, все изменило! Казалось, ситуация критическая, надо бежать, а он говорит: "Нет, я буду сражаться с оружием в руках". И это передалось людям, нация стала объединяться вокруг Зеленского.

Сейчас мое отношение к России ухудшилось. Так, как ведут себя так называемые "освободители", люди в ХХІ веке не могут вести себя. Они уничтожают целые города вместе с мирным населением просто потому, что в этих городах русскоязычное население не встречает их хлебом-солью. Но надо понимать, что Украина свободная страна, и украинцев очень трудно превратить в рабов. Они скорее умрут, но никогда больше не будут рабами", – сказал Дулуб в интервью "Наша Ніва".

Напомним, Дулуб возглавил Львов в сентябре 2021 года. Через неделю после начала войны белорусский специалист покинул Украину.

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