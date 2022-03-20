Спортивний директор "містян" Максим Стефанський розповів про те, як львів'яни переживають війну з Росією.

"Іссьяр Драме, Фарук Міа та Фране Чір'як попросили забрати документи, щоб оформити повноцінний трансфер. Ми даємо таку можливість людям.

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Повинні розуміти, що тримати їх до літа немає сенсу. Дай боже, щоб війна закінчилась завтра. Це не їхня війна. Нехай вони обирають свою дорогу.

Тренери тривалий час були тут. Дулуб, ви знаєте, людина більше проукраїнська, ніж пробілоруська. Але він мав виїхати, бо для білорусів тут також не все так легко. Він виїхав, але на зв'язку щодня", – сказав Стефанський у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Однак ЗСУ та підрозділи територіальної оборони дають гідну відсіч ворогу.

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