Український півзахисник Вальмієри Іван Желізко продовжить кар'єру у гданській Лехії, повідомляє Sport.pl.

Екс-кіпер Шахтаря після втечі від Вернидуба влаштувався у другому дивізіоні Польщі

Очікується, що це буде повноцінний трансфер з латвійського клубу.

Нагадаємо, Желізко – вихованець Карпат. На дорослому рівні дебютував у 2019 році у складі чеської Карвіни. У лютому 2021-го відправлявся в оренду у Вальмієру, а за рік підписав з латвійцями повноцінний контракт (минулого сезону у 19 матчах забив 1 гол і віддав 1 асист). Допоміг молодіжній збірній України дійти до півфіналу Євро-2023 і вперше в історії пробитись на Олімпіаду. Transfermarkt оцінює гравця у 600 тисяч євро.

Лехія минулого сезону стала 17-ю у чемпіонаті Польщі та вилетіла до другого дивізіону. До слова, за польський клуб вже виступає один українець – голкіпер Богдан Сарнавський, який перейшов з Кривбаса. Окрім нього, нещодавно до гданської команди приєднався півзахисник Ріфет Капіч, який минулого сезону був лідером криворіжців.

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