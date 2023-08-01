Украинский полузащитник Вальмиеры Иван Желизко продолжит карьеру в гданьской Лехии, сообщает Sport.pl.

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Ожидается, что это будет полноценный трансфер из латвийского клуба.

Напомним, Желизко – воспитанник Карпат. На взрослом уровне дебютировал в 2019 году в составе чешской Карвины. В феврале 2021-го отправлялся в аренду в Вальмиеру, а через год подписал с латвийцами полноценный контракт (в прошлом сезоне в 19 матчах забил 1 гол и отдал 1 ассист). Помог молодежной сборной Украины дойти до полуфинала Евро-2023 и впервые в истории пробиться на Олимпиаду. Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.

Лехия в прошлом сезоне стала 17-й в чемпионате Польши и вылетела во второй дивизион. К слову, за польский клуб уже выступает один украинец – голкипер Богдан Сарнавский, который перешел из Кривбасса. Кроме него, недавно к гданьской команде присоединился полузащитник Рифет Капич, который в прошлом сезоне был лидером криворожцев.

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