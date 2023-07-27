Екс-кіпер Шахтаря після втечі від Вернидуба влаштувався у другому дивізіоні Польщі
Богдан Сарнавський приєднався до багатьох земляків, які обрали переїзд у Польщу.
Лехія Гданськ офіційно оголосила про підписання 28-річного воротаря на правах вільного агента.
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Сарнавський сильно виділявся на юнацькому рівні і отримав запрошення від Шахтаря, але до першої команди не дістався. Потім був короткий вояж у російську Уфу, Ворскла, Верес, Львів, СК Дніпро-1, Хапоель Тель-Авів і Кривбас. У минулому сезоні Сарнавський відіграв за криворіжців 17 матчів, пропустив 23 м'ячі і 5 разів зберігав ворота "сухими". Втім, навесні втратив довіру Юрія Вернидуба і не захотів підписувати новий контракт.
Додамо, що Лехія виступає у другому дивізіоні Польщі, оскільки минулу Екстраклясу завершила передостанньою.
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