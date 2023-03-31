Український оборонець Кортрейка Олексій Сич, який виступає за бельгійців на правах оренди з Руха, відновив тренування разом з командою після травми, повідомляє клубна прес-служба.

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Нагадаємо, 21-річний футболіст отримав травму наприкінці матчу 20-го туру Ліги Жупіле проти Гента (1:2) – лікарі діагностували у нього ушкодження медіальної зв’язки коліна. У січні Олексій переніс операцію і сьогодні повернувся у загальну групу.

До слова, у поточному сезоні Сич провів за Кортрейк 18 матчів, у яких забив один гол і віддав дві результативні передачі. Його оренда в бельгійському клубі розрахована до 30 червня 2023 року.

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