Украинский легионер вернулся к тренировкам после тяжелой травмы в Бельгии – он мечтает сыграть на молодежном Евро
Защитник Алексей Сыч приступил к финальному этапу восстановления.
Украинский защитник Кортрейка Алексей Сыч, выступающий за бельгийцев на правах аренды из Руха, возобновил тренировки вместе с командой после травмы, сообщает клубная пресс-служба.
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Напомним, 21-летний футболист получил травму в конце матча 20-го тура Лиги Жупиле против Гента (1:2) – врачи диагностировали у него повреждение медиальной связки колена. В январе Алексей перенес операцию и сегодня вернулся в общую группу.
К слову, в текущем сезоне Сыч провел за Кортрейк 18 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Его аренда в бельгийском клубе рассчитана до 30 июня 2023 года.
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