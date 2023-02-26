"Відновлення проходить добре, за планом. Найближчий тиждень чи два ще займатимуся в залі, а потім мені потрібні ще два тижні самостійної роботи на полі. Думаю, десь через місяць повернуся в загальну групу.

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До літа все має бути добре. Буду намагатися зробити все для того, щоб потрапити на Євро-2023 U-21", – поділився Сич в інтерв'ю Fanday.

Варто зауважити, що за Кортрейк Олексій Сич виступає на правах оренди, але бельгійський клуб має можливість викупити його контракт у львівського Руха. У Лізі Жупіле українець вже встиг зіграти 12 матчів, у яких забив 1 гол та віддав 1 асист. В січні українець отримав ушкодження медіальної зв’язки коліна.

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