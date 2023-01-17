Українець отримав травму наприкінці матчу 20-го туру Ліги Жупіле проти Гента (1:2). Сича відразу ж замінили, аби не ускладнити становище.

Українець став героєм матчу чемпіонату Бельгії – дебютні гол плюс асист витягли команду із зони вильоту

Поглиблене медобстеження виявило у 21-річного футболіста ушкодження медіальної зв’язки коліна, повідомляє прес-служба Кортрейка. Реабілітація Олексія триватиме від 4 до 6 тижнів. Це погані новини для Сича, який блискуче почав 2023 рік. Нещодавно українець відзначився дебютним голом у Бельгії.

Варто зауважити, що за Кортрейк Олексій Сич виступає на правах оренди, але бельгійський клуб має можливість викупити його контракт у львівського Руха. У Лізі Жупіле українець вже встиг зіграти 12 матчів, у яких забив 1 гол та віддав 1 асист.

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