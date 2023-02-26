"Восстановление проходит хорошо, по плану. Ближайшую неделю или две еще буду заниматься в зале, а потом мне нужны еще две недели самостоятельной работы на поле. Думаю, где-то через месяц вернусь в общую группу.

Украинец, блестяще начавший год в Бельгии, получил сложную травму

До лета все должно быть хорошо. Буду стараться сделать все для того, чтобы попасть на Евро-2023 U-21", – поделился Сыч в интервью Fanday.

Стоит заметить, что за Кортрейк Алексей Сыч выступает на правах аренды, но бельгийский клуб имеет возможность выкупить его контракт у львовского Руха. В Лиге Жупиле украинец уже успел сыграть 12 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. В январе украинец получил повреждение медиальной связки колена.

Цыганков ассистом приближает к Европе: Жирона шокировала Атлетик с двумя автоголами и фейлом кипера в дикой перестрелке