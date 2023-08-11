У п'ятницю, 11 серпня, стартував 2-й тур чемпіонату України у Другій лізі. Рахунки і огляд матчів читайте на "Футбол 24".

Друга ліга 2023/24, 2-й тур

Кудрівка – ВАСТ – 9:0

Голи: Коваль, 5, 44, 50, Жикол, 30 (пен), Кербаль, 53 (авт), Волошин, 64, Кулик, 66, Пластун, 68, Лещенко, 80

Звягель – Тростянець – 4:1

Голи: Волинець, 7, Ващишин, 10, Ндукве, 31, Майтак, 82 – Томенко, 18

ЮКСА – Кремінь-2 – 8:1

Голи: Махнєв, 8 (пен), Бейєр, 12, Кос, 36, 73, Харченко, 44, Цуркан, 52, Євдокимов, 62, Ювхимець, 78 – Рокотянський, 70 (пен)

ВАСТ у першому турі програв Дружбі 1:7, а від Кудрівки отримав цілих 9 "сухих" м'ячів. Все почалося з грубого ляпу кіпера, який пропустив у ближній кут після дальнього удару вже на 5-й хвилині. До перерви господарі забили ще двічі, а у другому таймі спіймали кураж.

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Захист і кіпер ВАСТа дозволяли робити з собою все, що завгодно. Як наслідок, 9:0 на користь Кудрівки.

Влаштувала погром і ЮКСА, яка накидала 8 голів у ворота другої команди Кременя. Гості відповіли лише одним голом з пенальті.

На цьому фоні результат матчу Звягель – Тростянець можна вважати дуже скромним. "Лише" 4:1 на користь команди Юрія Максимова, яка очолює турнірну таблицю, не втративши жодного очка у стартових двох турах.