Поединок 5-го тура во Второй лиге между ВАСТом и Карпатами-2, который был запланирован на сегодня, 3 сентября, не состоится, сообщает Sport.ua.

Украинский клуб не выехал на матч чемпионата и рискует исчезнуть – несколько игроков покинули команду

Официальная причина срыва игры пока что не озвучена. По неофициальной информации у ВАСТа возникли проблемы с домашней ареной.

По информации источника, в Николаеве запрещено играть из-за близости военных действий, а с одесским стадионом, на котором николаевцы в 3-м туре принимали Рух-2, на этот раз вовремя договориться не удалось.

В дополнение, команду покинуло еще двое исполнителей – полузащитник Никита Ширяев и нападающий Ян Каранга. Как следствие, на контракте в клубе осталось лишь 16 футболистов (часть из них не появляются на тренировках).

Напомним, на поединок 4-го тура против Скалы ВАСТ не приехал заявив, что в команде произошло массовое отравление.

К слову, после 3-х матчей ВАСТ идет в турнирной таблице Второй лиги последним без очков с красноречивой разницей забитых и пропущенных голов – 1:19.

Украинский клуб сделал заявление относительно дальнейшего существования – ранее он не поехал на матч чемпионата