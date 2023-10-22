"У нас мала відбутися гра з МФК Металург-2. Ми мали їхати на матч зранку, був замовлений автобус. У нас зараз обмежена кількість футболістів у заявці. На гру мало їхати 12 футболістів – дев'ятеро гравців прийшли.

Український клуб офіційно оголосив про зняття з чемпіонату

Головний тренер повідомив, що футболістів нема. Почали їм телефонувати – двоє взагалі не відповіли, а двоє повідомили, що вони не хочуть грати. З цими гравцями вже була раніше подібна ситуація. Це не поодинокий випадок, коли вони порушують тренувальну та ігрову дисципліну.

У нас є заборгованості по заробітній платі, але всі ці речі ми, як і перед початком, так і протягом чемпіонату, проговорювали. Є люди, перед якими є заборгованості по зарплаті, але вони надали згоду дограти хоча б перше коло, а потім вже ухвалювати рішення про подальшу співпрацю. Але зараз вони маніпулюють ситуацією в клубі, коли в нас обмежена кількість футболістів.

Коли ми дізналися про їхнє рішення не їхати, то відразу зателефонували в ПФЛ та МФК Металург. Це було близько 8 години ранку. Я особисто спілкувався з начальником команди, повідомили спортивному директору. Ми просили перенести гру, але вони не пішли нам на зустріч. З одного боку, я їх розумію. Вже все було замовлено, приїхали арбітри і транслятори. Але не розумію, чому вони у своїх коментарях говорять, що ми їх не повідомляли.

Зараз готуємо офіційного листа щодо цих футболістів. Це Андрій Шмат, В’ячеслав Студенко, Ян Штирбу і Ярослав Кербаль. Має бути якась повага до нашої команди, своїх партнерів, до інших клубів та організаторів проведення змагань – ПФЛ та УАФ. Будемо вирішувати це питання на внутрішньому рівні, де в нас є зобов’язання по контракту і є додаткові умови з заохоченнями та стягненнями.

У понеділок поїду в ПФЛ для розв'язання цих питань і будемо ухвалювати рішення. Зі свого боку буду робити все можливе, щоб ці футболісти понесли ті покарання, які передбачені регламентом і нормами УАФ", – сказав Шиманець у коментарі Tribuna.

До слова, заява про зняття з чемпіонату Другої ліги несподівано зникла з офіційної сторінки клубу в Instagram.

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