ВАСТ більше не братиме участі у поточному сезоні Другої ліги.

КДК УАФ зарахував технічну поразку ВАСТу за неявку на матч проти МФК Металург-2, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Український клуб пояснив причину припинення виступів – заява про зняття з чемпіонату зникла з офіційної сторінки команди

Окрім цього, через повторну неявку на матч чемпіонату миколаївський ВАСТ виключили зі списку учасників поточного розіграшу Другої ліги за повторну неявку на гру без поважної причини.

До слова, раніше клуб повідомляв про зняття з чемпіонату, але потім заява несподівано зникла з офіційної сторінки клубу в Instagram.

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