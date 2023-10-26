ВАСТ больше не будет участвовать в текущем сезоне Второй лиги.

КДК УАФ засчитал техническое поражение ВАСТу за неявку на матч против МФК Металлург-2, сообщает официальный сайт УАФ.

Украинский клуб объяснил причину прекращения выступлений – заявление о снятии с чемпионата исчезло со страницы команды

Кроме этого, из-за повторной неявки на матч чемпионата николаевский ВАСТ исключили из списка участников текущего розыгрыша Второй лиги за повторную неявку на игру без уважительной причины.

К слову, ранее клуб сообщал о снятии с чемпионата, но потом заявление неожиданно исчезло с официальной страницы клуба в Instagram.

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