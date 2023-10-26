Украинский клуб официально сняли с чемпионата – заявление УАФ
26 октября 18:58 - Читати українською
ВАСТ больше не будет участвовать в текущем сезоне Второй лиги.
Матч отменен
КДК УАФ засчитал техническое поражение ВАСТу за неявку на матч против МФК Металлург-2, сообщает официальный сайт УАФ.
Украинский клуб объяснил причину прекращения выступлений – заявление о снятии с чемпионата исчезло со страницы команды
Кроме этого, из-за повторной неявки на матч чемпионата николаевский ВАСТ исключили из списка участников текущего розыгрыша Второй лиги за повторную неявку на игру без уважительной причины.
К слову, ранее клуб сообщал о снятии с чемпионата, но потом заявление неожиданно исчезло с официальной страницы клуба в Instagram.
Вторая лига: Дружба Мировка и ЮКСА одержали победы, Звягель в меньшинстве обыграл Скалу
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter