"Ми повертаємося у великий футбол з чемпіонату України 2023/24 в Першій Лізі. Вже починаємо працювати в плані комплектації команди, тому що нас очікує дуже важкий шлях, бо починати треба з нуля – футболістів з того складу не залишилось.

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Все керівництво вірить, що ми створимо команду, яка буде показувати хороший комбінаційний футбол і тішити своїх вболівальників! Віримо в ЗСУ!!!" – написав Чижевський на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що Агробізнес опинився серед тих клубів, які відмовились чи не змогли брати участь у матчах чемпіонату України цього сезону через повномасштабний напад російських окупантів.

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