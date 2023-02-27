Президент ПФЛ Олександр Каденко висловив надію, що частина команд оговталася від наслідків війни і можуть знову грати на професіональному рівні.

– Наразі в Першій лізі маємо 16 клубів і в Другій – 10. Чи працюєте над збільшенням кількості учасників з нового сезону? Хто готовий повернутися до числа професіоналів?

– Одразу зазначу, що маємо 26 команд, а клубів – 24. Бо Кремінь і Металург представлені двома колективами. Зі свого боку ПФЛ робить і робитиме все, щоб максимально підтримувати нашу велику родину. Під цим словом я маю на увазі наші клуби. Уперше за часів незалежності ПФЛ отримала титульного спонсора, також уперше клуби не платять за арбітраж, є технічний спонсор, змагання висвітлюються на YouTube.

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Тобто ми не стоїмо на місці, крок за кроком йдемо вперед. Наше завдання – зробити якісний продукт, яким пишатимуться усі. Розумію, що зараз про це говорити не на часі, однак вірю, що коли закінчиться війна, ми будемо йти до нашої мети разом із клубами.

Щодо потенційних новачків, то вже проходять атестацію Лівий берег, Поділля, Агробізнес, Вікторія, деякі аматорські колективи. Поки не готовий сказати, скільки команд заявиться на сезон 2023/34, однак вірю, що їх буде значно більше, ніж сьогодні, – цитує Каденка прес-служба ПФЛ.

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