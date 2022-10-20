Кубок Італії, 1/16 фіналу

Сампдорія – Асколі 2:2 (по пенальті – 9:8)

Голи: Верре, 10, Капуто, 118 – Коллоколо, 33, Донати, 110

У четвер, 20 жовтня у другому раунді Кубка Італії зустрічалися Сампдорія та Асколі. Основний і додатковий час зустрічі завершився нічиєю (2:2), тож команди мали вирішити переможця у серії пенальті.

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У ній на перший план вийшов український воротар Микита Контіні-Барановський. Він потягнув три пенальті (від Фаласко, Калігари і свого колеги Гуарни), після чого забив сам. Завдяки точному удару українця з італійським паспортом Сампдорія перемогла у серії пенальті з рахунком 9:8.

Нагадаємо, що цей матч став для Деяна Станковіча третім у статусі головного тренера Сампдорії. З новою командою він ще жодного разу не перемагав. Асколі наразі посідає 11 місце у Серії Б.

У раунді 1/8 фіналу Кубка Італії Сампдорія зіграє на виїзді з Фіорентиною. Ця зустріч відбудеться 11 січня 2023 року.

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