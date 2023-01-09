Український бомбардир Євген Бохашвілі став гравцем ПСС, повідомляє прес-служба індонезійського клубу.

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Про умови та терміни угоди не повідомляється. 30-річний футболіст приєднався до нової команди у статусі вільного агента.

Нагадаємо, Бохашвілі вже виступав за ПСС з 2019 по 2021 роки. Також у чемпіонаті Індонезії встиг пограти за Персіпуру. Останнім його клубом був румунський Оцелул, який він покинув в останніх числах 2022 року, розірвавши контракт за обопільною згодою сторін. Transfermarkt оцінює гравця у 125 тисяч євро.

До слова, ПСС після 17-ти турів йде у турнірній таблиці на 14-й сходинці, маючи у своєму активі 16 очок.

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