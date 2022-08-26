Українські ультрас створили благодійний фонд "Трибуна Героїв", який буде системно фінансово підтримувати сім'ї загиблих на війні футбольних фанатів з усієї України. Таких родин вже 97.

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До підтримки фонду вже долучилась українська Премʼєр-Ліга та багато відомих журналістів, спортсменів, культурних і громадських діячів. Серед них Сергій Жадан, Олег Лужний, Мирон Маркевич, Володимир Єзерський, Олександр Зінченко, Денис Берінчик, Олег "Фагот" Михайлюта, Олександр "Фоззі" Сидоренко, Олександр Денисов, Ігор Циганик, Віктор Вацко та інші.

Фонд, створений виключно футбольними фанатами, займатиметься збором інформації про загиблих, створюватиме базу, збиратиме контакти сімей, верифікуватиме дані та відправлятиме фінансову допомогу (оскільки багато ультрас воюють у добровольчих підрозділах і часто не оформлені офіційно).

"Переконаний, що футбольна спільнота приєднається до ініціативи створення фонду "Трибуна Героїв" з метою підтримки сімей фанатів, які загинули в боях за незалежність України. Хлопці віддали найцінніше для того, щоб ми могли жити в своїй країні. Фани, які раніше ворогували між собою, об’єднались заради нашої перемоги", – сказав Тарас Степаненко.

"Футбольні люди багато років знають відданість найактивніших фанатів своїм клубам та Україні. Ми добре чули вашу підтримку під час матчів! Зі стартом війни про патріотизм та героїзм футбольних фанатів дізналась вся країна. На стадіонах фанів стало помітно менше, адже головна мета – вигнати ворога з нашої землі. Хочу подякувати всім ультрас, які стали на захист України і підтримати створення фонду "Трибуна Героїв". Разом ми маємо підтримати сім’ї людей, які віддали життя за Україну", – додав Георгій Бущан.

Вся підтримка родин загиблих героїв залежить виключно від донатів. Долучитися до збору коштів можна за посиланням.

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