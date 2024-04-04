– Артеме, вітаємо з перемогою! Шахтар вийшов у фінал Кубка України. Які враження та емоції після цього матчу?

– Емоції дуже позитивні. Знали, що на нас очікує складний суперник, який намагається грати в дуже хороший футбол, але ми вийшли в фінал. Це буде перший фінал Кубка України для мене, тому я дуже щасливий.

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– Помітно було, що Артуру Авагімяну сказали діяти дуже якісно й упевнено проти тебе. Ти відчув це на полі?

– А мені сказали діяти дуже якісно та впевнено проти Артура Авагімяна. І виходить, що ми один проти одного якісно діяли. Усі бачили його неймовірний хет-трик, він хороший футболіст, тому було приємно проти нього грати, але результат на табло.

– Розкажи детальніше про гру. Який твій аналіз матчу?

– Почали дуже добре, потім пропустили непотрібний гол – майже з нічого суперник забив, і тоді ми знову трошки завелись і довели до логічного завершення цю гру.

– Ти круто реалізовуєш пенальті. У чому секрет такої впевненості під час одинадцятиметрових?

– У тренуваннях. І в ментальній упевненості.

– Як саме в команді визначається, хто пробиватиме пенальті? І чому зараз цей вибір пав на тебе?

– Немає такого, що Містер каже, хто виконує, але ми з Жорою вже на полі домовляємося: один пенальті він б’є, один – я, хто більш упевнений. Тому немає з цим ніяких конфліктів, бо нам не подобається, коли на полі з’являється колгосп: "Дай, я проб’ю", "Ні, дай, я проб’ю". У нас такого немає. Б’є той, хто більш упевнений. Усе це – наші домовленості – мирно проходить.

– Ти зараз згадав Георгія Судакова. Напевно, можна сказати, що він був гравцем матчу. Як можеш охарактеризувати дії свого товариша, адже ви дуже добре відчуваєте один одного на полі?

– Так, ми постійно граємо разом. Можна сказати, що він провів неймовірну гру, але так само неймовірну гру провела і вся команда – не хочеться когось виокремлювати. На висоті була вся команда. Ще раз скажу, ми всі дуже щасливі, що вдалося виконати нашу ціль, ще й такою переконливою перемогою.

– Що відбувалося в роздягальні після цієї перемоги?

– Чесно кажучи, нічого не відбувалося. Це така чергова перемога, якщо можна так сказати, і всі знають, що, по-перше, треба переключатися на наступні ігри чемпіонату, бо за три дні на нас очікує ще більш складний суперник, а по-друге, на нас ще очікує складний фінал Кубка, і дивитимемося, на кого вийдемо. Тому радощів поки що немає.

– До речі, про фінал Кубка України. З ким тобі хотілося б зустрітися?

– Моя думка така: хочеться зіграти з Поліссям. Та це не означає, що вони сильніші чи слабші, це просто моє таке бажання. Вони зараз є новою силою в українському футболі, там хороші гравці, тому хотілося б з ними. Ванька Петряк також там, хотілося б проти нього зіграти.

– Можеш передати йому привіт…

– Ні, не хочу, – сказав Бондаренко в коментарі прес-службі Шахтаря.

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