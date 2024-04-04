– Артем, Поздравляем с победой! Шахтер вышел в финал Кубка Украины. Какие впечатления и эмоции после этого матча?

– Эмоции очень положительные. Знали, что нас ожидает сложный соперник, который старается играть в очень хороший футбол, но мы вышли в финал. Это будет первый финал Кубка Украины для меня, поэтому я очень счастлив.

Шахтер – Черноморец – 4:1 – видео голов и обзор полуфинала Кубка Украины

– Заметно было, что Артуру Авагимяну сказали действовать очень качественно и уверенно против тебя. Ты почувствовал это на поле?

– А мне сказали действовать очень качественно и уверенно против Артура Авагимяна. И получается, что мы друг против друга качественно действовали. Все видели его невероятный хет-трик, он хороший футболист, поэтому было приятно против него играть, но результат на табло.

– Расскажи подробнее об игре. Какой твой анализ матча?

– Начали очень хорошо, потом пропустили ненужный гол – почти из ничего соперник забил, и тогда мы снова немножко завелись и довели до логического завершения эту игру.

– Ты круто реализовываешь пенальти. В чем секрет такой уверенности во время одиннадцатиметровых?

– В тренировках. И в ментальной уверенности.

– Как именно в команде определяется, кто будет пробивать пенальти? И почему сейчас этот выбор пал на тебя?

– Нет такого, что Мистер говорит, кто выполняет, но мы с Жорой уже на поле договариваемся: один пенальти он бьет, один – я, кто более уверен. Поэтому нет с этим никаких конфликтов, потому что нам не нравится, когда на поле появляется колхоз: "Дай, я пробью", "Нет, дай, я пробью". У нас такого нет. Бьет тот, кто более уверен. Все это – наши договоренности – мирно проходит.

– Ты сейчас вспомнил Георгия Судакова. Наверное, можно сказать, что он был игроком матча. Как можешь охарактеризовать действия своего товарища, ведь вы очень хорошо чувствуете друг друга на поле?

– Да, мы постоянно играем вместе. Можно сказать, что он провел невероятную игру, но так же невероятную игру провела и вся команда – не хочется кого-то выделять. На высоте была вся команда. Еще раз скажу, мы все очень счастливы, что удалось выполнить нашу цель, еще и такой убедительной победой.

– Что происходило в раздевалке после этой победы?

– Честно говоря, ничего не происходило. Это такая очередная победа, если можно так сказать, и все знают, что, во-первых, надо переключаться на следующие игры чемпионата, потому что за три дня нас ожидает еще более сложный соперник, а во-вторых, нас еще ожидает сложный финал Кубка, и завтра будем смотреть, на кого выйдем. Поэтому радости пока что нет.

– Кстати, о финале Кубка Украины. С кем тебе хотелось бы встретиться?

– Мое мнение такое: хочется сыграть с Полесьем. И это не значит, что они сильнее или слабее, это просто мое такое желание. Они сейчас являются новой силой в украинском футболе, там хорошие игроки, поэтому хотелось бы с ними. Ванька Петряк также там, хотелось бы против него сыграть.

– Можешь передать ему привет..

– Нет, не хочу, – сказал Бондаренко в комментарии пресс-службе Шахтера.

Шахтер вышел в финал Кубка Украины, разгромив Черноморец – Судаков оформил дубль, отдал ассист и забил в стиле Месси