Команди обмінялися голами Сікана і Штогріна за 18 хвилин, а потім настало затишшя майже до перерви. Під завісу тайму Чорноморець не встояв. Арбітр Віктор Копієвський вирішив, що Салюк таки зачепив ногу Егіналдо, і призначив пенальті. Бондаренко 11-метровий реалізував.

Шахтар вийшов у фінал Кубка України, розгромивши Чорноморець – Судаков оформив дубль, віддав асист і забив у стилі Мессі

Другий тайм перетворився на бенефіс Георгія Судакова. Лідер Шахтаря забив два розкішні голи – сольні проходи з більярдним завершенням у нижній кут. "Гірники" з розгромною перемогою 4:1 стали першими фіналістами Кубка України 2023/24. Завтра у протистоянні Полісся – Ворскла визначиться їхній суперник.