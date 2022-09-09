Ліга конференцій набирає обертів, але не у всіх матчах гарантує зливу голів.

Ліга конференцій. Груповий етап, 1 тур

Група E

Вадуц – Аполлон – 0:0

Група Н

Базель – Пюнік – 3:1

Голи: Малес, 23, Бургер, 54, 76 – Дашян, 27

Слован – Жальгіріс – 0:0

СК Дніпро-1 завершує перший тур на дні своєї групи. Українці програли АЗ, а в паралельному матчі Вадуц і Аполлон розписали нічию. Поєдинок у Ліхтенштейні голів не подарував, команди на двох завдали лише 12 ударів.

Вакуленко, Братков і Карасюк програли з Пюніком у Швейцарії. Базель забив три, а вірмени відповіли одним. Братков і Вакуленко вийшли у стартовому складі (Антон отримав жовту картку), а Карасюк з'явився на заміну. Пюнік також замикає таблицю групи, бо Слован і Жальгіріс розійшлися нульовою нічиєю.

СК Дніпро-1 програв АЗ у дебютному матчі в Лізі конференцій