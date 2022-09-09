Ліга конференцій: суперники СК-Дніпро-1 без голів, українці програли у Швейцарії
Ліга конференцій. Груповий етап, 1 тур
Група E
Вадуц – Аполлон – 0:0
Група Н
Базель – Пюнік – 3:1
Голи: Малес, 23, Бургер, 54, 76 – Дашян, 27
Слован – Жальгіріс – 0:0
СК Дніпро-1 завершує перший тур на дні своєї групи. Українці програли АЗ, а в паралельному матчі Вадуц і Аполлон розписали нічию. Поєдинок у Ліхтенштейні голів не подарував, команди на двох завдали лише 12 ударів.
Вакуленко, Братков і Карасюк програли з Пюніком у Швейцарії. Базель забив три, а вірмени відповіли одним. Братков і Вакуленко вийшли у стартовому складі (Антон отримав жовту картку), а Карасюк з'явився на заміну. Пюнік також замикає таблицю групи, бо Слован і Жальгіріс розійшлися нульовою нічиєю.
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