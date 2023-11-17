"Грати проти такого суперника було одне задоволення, хоча ми і не мали ініціативи у цьому матчі. Збірна – це збалансована команда, з сильними футболістами, які продемонстрували свій високий рівень.

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Чи були в мене моменти? Так, було декілька моментів, забігав з м’ячем в штрафну, міг загострювати, але чогось не вистачало. Був також удар з дальньої відстані, але м’яч пройшов над поперечиною.

Спілкування з Ребровим? Після гри тренер був сконцентрований на розборі гри зі своїми підопічними, тому ми просто подякували один одному за гру. Для мене була велика честь зустрітись з ним. Я багато чого перейняв в Реброва, його стиль гри мені імпонував.

Хто найбільше запам’ятався серед збірників? Мені подобається гра Судакова. Подобається його неординарний підхід до тактичної гри. Але команда, як я казав вище, збалансована й виділити когось одного важко. Спілкувався з Назариною, з ним ми грали в Карпатах, потім в Зорі. Дуже радий, що він скористався своїм шансом і регулярно викликається до збірної. Мені здається, гравці збірної в гарному фізичному стані.

Всі хлопці мають ігрову практику в своїх клубах. Але на гру з італійцями треба бути готовими ментально. Потрібна тільки перемога для всієї України, особливо в такий час", – цитує Хланя Sport.ua.

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