"Играть против такого соперника было одно удовольствие, хотя у нас и не было инициативы в этом матче. Сборная – это сбалансированная команда, с сильными футболистами, которые продемонстрировали свой высокий уровень.

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Были ли у меня моменты? Да, было несколько моментов, забегал с мячом в штрафную, мог обострять, но чего-то не хватало. Был также удар с дальней дистанции, но мяч прошел над перекладиной.

Общение с Ребровым? После игры тренер был сконцентрирован на разборе игры со своими подопечными, поэтому мы просто поблагодарили друг друга за игру. Для меня была большая честь встретиться с ним. Я многое перенял у Реброва, его стиль игры мне импонировал.

Кто больше всего запомнился среди сборников? Мне нравится игра Судакова. Нравится его неординарный подход к тактической игре. Но команда, как я говорил выше, сбалансирована и выделить кого-то одного тяжело. Общался с Назариной, с ним мы играли в Карпатах, затем в Заре. Очень рад, что он воспользовался своим шансом и регулярно вызывается в сборную. Мне кажется, игроки сборной в хорошем физическом состоянии.

Все ребята имеют игровую практику в своих клубах. Но на игру с итальянцами нужно быть готовыми ментально. Нужна только победа для всей Украины, особенно в такое время", – цитирует Хланя Sport.ua.

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