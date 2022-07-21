Реддіч Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про прихід українського захисника Яна Осадчого. Останні чотири роки він грав у Альянсі з Першої ліги.

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Transfermarkt повідомляє, що гравець підписав контракт на 1 рік. Українець встиг зіграти у кількох товариських матчів та очікує на дозвіл від Футбольної асоціації Англії.

Зазначимо, що Реддіч Юнайтед – це напіваматорський клуб, який виступає у Центральному Прем’єр-дивізіоні Південної ліги. Ця першість, разом з Істмійською лігою та Північною Прем’єр-лігою утворюють сьомий та восьмий дивізіон чемпіонату Англії.

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