Защитник Ян Осадчий теперь будет выступать в английском первенстве.

Реддич Юнайтед на своем официальном сайте объявил о приходе украинского защитника Яна Осадчего. Последние четыре года он играл в Альянсе из Первой лиги.

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Transfermarkt сообщает, что игрок подписал контракт на 1 год. Украинец успел сыграть в нескольких товарищеских матчах и ожидает разрешения от Футбольной ассоциации Англии.

Отметим, что Реддич Юнайтед – это полулюбительский клуб, выступающий в Центральном Премьер-дивизионе Южной лиги. Это первенство вместе с Истмийской лигой и Северной Премьер-лигой образуют седьмой и восьмой дивизион чемпионата Англии.

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