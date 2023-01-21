Депортіво на своєму офіційному сайті повідомило про прихід 24-річного вихованця Карпат Ореста Лебеденка.

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Угода розрахована на 2,5 роки. Попереднім клубом українця був Луго, він перебрався до Депортіво з Ла-Коруньї на правах безкоштовного трансферу. Додамо, що нещодавно в Депортіво перебрався і Лукас Перес, відомий українським вболівальникам виступами за Карпати.

У поточному сезоні Лебеденко зіграв у 13 матчах за Луго, проте захисник не записував до свого активу результативних дій.

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