Українець із розбитим носом за Москву зупиняє самого Анрі + ще 24 фото "старої школи"

Потужна доза ностальгії від "Футбол 24".
1. Хорвати завжди билися за честь свого стяга. Зірки 90-х – Давор Шукер та Звонімір Бобан.
2. Вожаки збірних ФРН та Англії – Франц Беккенбауер і Боббі Мур. Такими були модні фішки початку 1970-х.
3. Камп Ноу перед матчем у 1989 році.
4. Розкішний результативний удар Девіда Бекхема зі штрафного у матчі збірних Англії та Колумбії на ЧС-1998.
5. Атлетіко Мінейро у 1937-му.
6. Андрій Шевченко збирається викрутити хребет португальцеві Деку у матчі Мілана проти Барселони.
7. Складний за виконанням удар Короля футболу – він умів все.
8. Діно Дзофф. Тренування видатного голкіпера Ювентуса у зимових умовах.
9. Найкращий гравець ЧС-2018 Лука Модріч у дитинстві.
10. Олег Лужний відпрацьовує у складі Арсенала. Проти українця назріває жорстка "коробочка".
11. Дієго Марадона – головна зірка Севільї у сезоні 1992/93.
12. Суто японські розбірки у Кальчо: Сюнсуке Накамура (Реджина, ліворуч) проти Хідетоші Накати (Парма).
13. Гаррінча – "Радість народу" – чомусь зовсім спохмурнів.
14. Новачок Ювентуса Роберто Баджо (1990 рік).
15. Так виховувався Каспер Шмейхель – копіював батька Петера ледь не з пелюшок.
16. Наприкінці кар'єри Андрій Гусін чимало назабивав за російські Крилья Совєтов (2005-07 роки).
17. Спокійне тренування Джорджа Беста у 1970-му.
18. Бразилець Ромаріо обігрує італійця Джанлуку Пальюку. Золотий фонд 90-х.
19. Рідкісний кадр: сер Альф Ремзі дає інтерв'ю. Єдиний тренер, з яким збірна Англії стала чемпіоном світу, не переварював журналістів.
20. Крістіан Вієрі та Марсело Салас – голеадорський супертандем Лаціо, який розпався у 1999-му.
21. Лорі Каннінгем – вінгер, який став першим темношкірим футболістом молодіжної збірної Англії, і Хуаніто в Реалі початку 80-х.
22. Юний Генріх Мхітарян під час тренування у бразильському Сан-Паулу.
23. Рональд де Бур і Роберто Карлос на ЧС-1998.
24. Гравці Фейєнорда Пітер Бош і Роб Вітчге оцінили колорит Тірани, приїхавши у Богом забутий край, щоб зіграти проти місцевого Партизана (1991 рік).
25. Український оборонець московського Спартака Дмитро Парфьонов тінню переслідує форварда Арсенала Тьєрі Анрі. Розбитий ніс? – Байдуже!
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Ярмоленко на одній хвилі із Роналду і ще 23 фото "старої школи"