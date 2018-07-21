Українець із розбитим носом за Москву зупиняє самого Анрі + ще 24 фото "старої школи"

Потужна доза ностальгії від "Футбол 24".

1. Хорвати завжди билися за честь свого стяга. Зірки 90-х – Давор Шукер та Звонімір Бобан.

2. Вожаки збірних ФРН та Англії – Франц Беккенбауер і Боббі Мур. Такими були модні фішки початку 1970-х.

3. Камп Ноу перед матчем у 1989 році.

4. Розкішний результативний удар Девіда Бекхема зі штрафного у матчі збірних Англії та Колумбії на ЧС-1998.

5. Атлетіко Мінейро у 1937-му.

6. Андрій Шевченко збирається викрутити хребет португальцеві Деку у матчі Мілана проти Барселони.

7. Складний за виконанням удар Короля футболу – він умів все.

8. Діно Дзофф. Тренування видатного голкіпера Ювентуса у зимових умовах.

9. Найкращий гравець ЧС-2018 Лука Модріч у дитинстві.

10. Олег Лужний відпрацьовує у складі Арсенала. Проти українця назріває жорстка "коробочка".

11. Дієго Марадона – головна зірка Севільї у сезоні 1992/93.

12. Суто японські розбірки у Кальчо: Сюнсуке Накамура (Реджина, ліворуч) проти Хідетоші Накати (Парма).

13. Гаррінча – "Радість народу" – чомусь зовсім спохмурнів.

14. Новачок Ювентуса Роберто Баджо (1990 рік).

15. Так виховувався Каспер Шмейхель – копіював батька Петера ледь не з пелюшок.

16. Наприкінці кар'єри Андрій Гусін чимало назабивав за російські Крилья Совєтов (2005-07 роки).

17. Спокійне тренування Джорджа Беста у 1970-му.

18. Бразилець Ромаріо обігрує італійця Джанлуку Пальюку. Золотий фонд 90-х.

19. Рідкісний кадр: сер Альф Ремзі дає інтерв'ю. Єдиний тренер, з яким збірна Англії стала чемпіоном світу, не переварював журналістів.

20. Крістіан Вієрі та Марсело Салас – голеадорський супертандем Лаціо, який розпався у 1999-му.

21. Лорі Каннінгем – вінгер, який став першим темношкірим футболістом молодіжної збірної Англії, і Хуаніто в Реалі початку 80-х.

22. Юний Генріх Мхітарян під час тренування у бразильському Сан-Паулу.

23. Рональд де Бур і Роберто Карлос на ЧС-1998.

24. Гравці Фейєнорда Пітер Бош і Роб Вітчге оцінили колорит Тірани, приїхавши у Богом забутий край, щоб зіграти проти місцевого Партизана (1991 рік).

25. Український оборонець московського Спартака Дмитро Парфьонов тінню переслідує форварда Арсенала Тьєрі Анрі. Розбитий ніс? – Байдуже!

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Ярмоленко на одній хвилі із Роналду і ще 23 фото "старої школи"