Ярмоленко на одній хвилі із Роналду і ще 23 фото "старої школи"

Потужна доза ностальгії від "Футбол 24".

1. Чемпіонат світу-1998. Збірні Англії та Колумбії виходять на поле, щоб зіграти у третьому турі групового етапу. Голи Андертона та Бекхема принесуть родоначальникам надважливу перемогу (2:0) і виведуть у плей-офф.

2. Карколомний сейв, звичний для Нері Пумпідо – голкіпера збірної Аргентини 1980-х.

3. Інтерв'ю великого Пеле під час ЧС-1970. Це останній Мундіаль у кар'єрі Короля футболу.

4. Новачки донецького Шахтаря-2003.

5. Марадона і його чергова пасія? А от і ні. Поруч із Дієго Армандо – улюблений напарник по атаці збірної Аргентини Клаудіо Каніджа.

6. Грізний форвард лондонського Арсенала і збірної Франції Тьєрі Анрі, а також нікому не відомий хлопчисько Кіліан Мбаппе. Сьогодні вони обидва – герої ЧС-2018.

7. Джордж Бест гасав із вітерцем лише на найкрутіших тачках.

8. Турецька орда атакує бразильського хавбека Денілсона у півфіналі ЧС-2002.

9. Тренування англійського клубу Міллуол десь на екваторі XX століття. Знайдіть десять відмінностей із уроком фізкультури :))

10. Півфінал Євро-1996. Захисник збірної Англії Гарет Саутгейт припустився фатального промаху у серії післяматчевих пенальті проти Німеччини.

11. Впізнали, хто це? Шевченко Андрій Миколайович власною персоною!

12. Збірна японських самураїв на ЧС-1998. У своєму квартеті вони посіли останнє місце, поступившись Аргентині, Хорватії і навіть Ямайці.

13. Брутальний футбол у чемпіонаті Шотландії. Селтік проти Мазервела, 1970 рік.

14. Марсель Десайї та Дідьє Дешам у складі Нанта (1987 рік).

15. Енцо Шифо – бельгійський хавбек-ветеран "возить" корейців на ЧС-1998.

16. "Каноніри" Алан Сміт, Лі Діксон, Пол Мерсон і Девід Сімен за переглядом матчу.

17. Богемні німецькі зірки мадридського Реала 70-х Гюнтер Нетцер і Пауль Брайтнер чепуряться після матчу.

18. Гаряча єврокубкова осінь 2005/06. Захисник Дніпра Володимир Єзерський б'ється, наче лев, проти Мідлсбро. Тим не менше – поразка 0:3.

19. Легендарний захисник Вулверхемптона 1940-50-х Біллі Райт. Капітан збірної Англії, перший у світі футболіст, який зіграв за національну команду 100 матчів.

20. Юний Кріштіану Роналду у складі лісабонського Спортінга грав із усмішкою на устах.

21. На одній хвилі із Роном – наш Андрій Ярмоленко. Молода зірка київського Динамо обмінюється жартами з Айїлою Юссуфом. Давненько це було!

22. Форвард Фейєнорда і майбутня легенда Селтіка Хенрік Ларссон забиває у ворота Вітесса (1994 рік).

23. А це – найкращий бомбардир збірної Мексики (4 голи) на ЧС-1998 Луїс Ернандес. Пам'ятаєте цього феєричного "ацтека"?

24. Суперсейв Петера Шмейхеля у воротах МЮ – їх були сотні, а може й тисячі.

25. Київське Динамо у Лондоні – перед початком битви із Арсеналом. Цей матч стане ключовою точкою опори для неймовірного прориву у півфінал ЛЧ 1998/99.

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