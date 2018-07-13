toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО ДОМАГОЙ ВІДА БЕЛЬГІЯ - АНГЛІЯ Фінал ЧС 2018 Новини ЧС 2018

Ярмоленко на одній хвилі із Роналду і ще 23 фото "старої школи"

14 липня 14:00 7 Читать на русском
Ярмоленко на одній хвилі із Роналду і ще 23 фото "старої школи"
Роналду феєрить у футболці Спортінга
Олег Бабій Олег Бабій

Потужна доза ностальгії від "Футбол 24".

1. Чемпіонат світу-1998. Збірні Англії та Колумбії виходять на поле, щоб зіграти у третьому турі групового етапу. Голи Андертона та Бекхема принесуть родоначальникам надважливу перемогу (2:0) і виведуть у плей-офф.

англія колумбія

2. Карколомний сейв, звичний для Нері Пумпідо – голкіпера збірної Аргентини 1980-х.

пумпідо

3. Інтерв'ю великого Пеле під час ЧС-1970. Це останній Мундіаль у кар'єрі Короля футболу.

пеле

4. Новачки донецького Шахтаря-2003.

шахтар

5. Марадона і його чергова пасія? А от і ні. Поруч із Дієго Армандо – улюблений напарник по атаці збірної Аргентини Клаудіо Каніджа.

марадона каніджа

6. Грізний форвард лондонського Арсенала і збірної Франції Тьєрі Анрі, а також нікому не відомий хлопчисько Кіліан Мбаппе. Сьогодні вони обидва – герої ЧС-2018.

анрі мбаппе

7. Джордж Бест гасав із вітерцем лише на найкрутіших тачках.

бест

8. Турецька орда атакує бразильського хавбека Денілсона у півфіналі ЧС-2002.

денілсон

9. Тренування англійського клубу Міллуол десь на екваторі XX століття. Знайдіть десять відмінностей із уроком фізкультури :))

міллуол

10. Півфінал Євро-1996. Захисник збірної Англії Гарет Саутгейт припустився фатального промаху у серії післяматчевих пенальті проти Німеччини.

саутгейт

11. Впізнали, хто це? Шевченко Андрій Миколайович власною персоною!

Шевченко

12. Збірна японських самураїв на ЧС-1998. У своєму квартеті вони посіли останнє місце, поступившись Аргентині, Хорватії і навіть Ямайці.

японія

13. Брутальний футбол у чемпіонаті Шотландії. Селтік проти Мазервела, 1970 рік.

14. Марсель Десайї та Дідьє Дешам у складі Нанта (1987 рік).

Десайї Дешам

15. Енцо Шифо – бельгійський хавбек-ветеран "возить" корейців на ЧС-1998.

шифо

16. "Каноніри" Алан Сміт, Лі Діксон, Пол Мерсон і Девід Сімен за переглядом матчу.

арсенал

17. Богемні німецькі зірки мадридського Реала 70-х Гюнтер Нетцер і Пауль Брайтнер чепуряться після матчу.

нетцер брайтнер

18. Гаряча єврокубкова осінь 2005/06. Захисник Дніпра Володимир Єзерський б'ється, наче лев, проти Мідлсбро. Тим не менше – поразка 0:3.

єзерський

19. Легендарний захисник Вулверхемптона 1940-50-х Біллі Райт. Капітан збірної Англії, перший у світі футболіст, який зіграв за національну команду 100 матчів.

райт

20. Юний Кріштіану Роналду у складі лісабонського Спортінга грав із усмішкою на устах.

роналду

21. На одній хвилі із Роном – наш Андрій Ярмоленко. Молода зірка київського Динамо обмінюється жартами з Айїлою Юссуфом. Давненько це було!

ярмоленко юссуф

22. Форвард Фейєнорда і майбутня легенда Селтіка Хенрік Ларссон забиває у ворота Вітесса (1994 рік).

ларссон

23. А це – найкращий бомбардир збірної Мексики (4 голи) на ЧС-1998 Луїс Ернандес. Пам'ятаєте цього феєричного "ацтека"?

ернандес

24. Суперсейв Петера Шмейхеля у воротах МЮ – їх були сотні, а може й тисячі.

шмейхель

25. Київське Динамо у Лондоні – перед початком битви із Арсеналом. Цей матч стане ключовою точкою опори для неймовірного прориву у півфінал ЛЧ 1998/99.

Динамо Арсенал

Сторінка автора у Facebook

Приборкання норовливого Шеви, скажений Блохін і ще 23 фото "старої школи"

Теги
Шахтар Шахтар Тьєррі Анрі Тьєррі Анрі Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Джордж Бест Олег Бабій Ретро Гарет Саутгейт Гарет Саутгейт Андрій Шевченко Андрій Шевченко Світ Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Динамо Динамо Дієго Марадона Дієго Марадона Пеле Петер Шмейхель Статті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
19
хв
Бельгія
17:00
Англія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук