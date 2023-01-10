"Це дуже емоційний для мене момент. Скажу чесно – я давно мріяв про цей гол. Він перший в моїй клубній кар’єрі, адже за Рух та Карпати я не забивав. Цей гол став для мене орієнтиром, щоб я досягав ще більших цілей. Буду старатися й надалі, щоб це був не останній мій забитий м’яч, а початком для подальших звершень.

Українець потрапив у символічну збірну туру чемпіонату Бельгії – його дебютний дубль витяг команду з трясовини

Що сказав тренер? Він привітав мене з першим голом і сказав, що я молодець і для 21-річного хлопця цей гол дуже важливий, та ще й у такому серйозному чемпіонаті. Партнери по команді також мене привітали", – поділився Сич в інтерв'ю виданню "Український футбол".

Нагадаємо, Сич належить Руху і виступає за Кортрейк на правах оренди. У поточному сезоні він провів за бельгійців 13 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі.

Українець став героєм матчу чемпіонату Бельгії – дебютні гол плюс асист витягли команду із зони вильоту