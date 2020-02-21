Україна збільшила відрив від Туреччини в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Єврокубковий мідвік приніс чергові очки Україні в рейтингу асоціацій УЄФА.

Шахтар завдяки перемозі над Бенфікою в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи, додав у скарбничку України ще два очки для таблиці коефіцієнтів УЄФА. В перерахунку це складає 0.4 бала.

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Україна продовжує перебувати на 10-й сходинці, маючи в активі 33,900 бала. Найближчі наші переслідувачі – Туреччина, яка зовсім не набрала очок цього тижня (32,800). На 9-й сходинці розташувались Нідерланди, які за підсумками останнього тижня набрали всього 0.2 бала (35.355).

Загалом у нинішньому єврокубковому сезоні саме Шахтар приніс України значну частину очок у таблиці коефіцієнтів УЄФА – 44%. Решту балів заробили Динамо, Олександрія, Зоря та Маріуполь.

Десята сходинка дає право на два представники в ЛЧ (одного в груповому раунді, одного в другому кваліфікаційному), одного в ЛЄ (в плей-офф раунді) і два в Лізі конференцій (одного в третьому кваліфікаційному раунді і одного в другому).

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