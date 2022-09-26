Екс-голкіпер збірної України Юрій Вірт переконаний, що у Кракові підопічні Олександра Петракова продемонструють з шотландцями зовсім інший футбол.

"Сподіваюся, що гра з Шотландією в Глазго – це був просто нещасний випадок. Кожна команда має провали. Мій прогноз на другий матч із шотландцями лише позитивний.

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Багато залежатиме від того, як наші футболісти налаштуються на матч, як вони нав'язуватимуть гру, і яка буде реалізація гольових моментів. Якщо буде як з Вірменією, то я вірю у перемогу. Ми однозначно заслужили першу сходинку у цій групі.

Ми не маємо права програти боротьбу шотландцям, особливо на другому поверсі, як це було у першому матчі. З ними потрібно грати щільніше і нав'язувати боротьбу. У першому матчі ми взагалі в ворота не пробили і мало створили. Це буде зовсім інший футбол, ніж із Вірменією.

Від цього і відштовхуватиметься Петраков при виборі футболістів на гру. Він розумний тренер і я впевнений, що він все проаналізує і ми здобудемо результат, який дасть нам перше місце у групі", – сказав Вірт у коментарі FanDay.

Нагадаємо, вирішальний поєдинок за вихід в еліту Ліги націй між Україною та Шотландією відбудеться у вітоврок, 27 жовтня, у Кракові. Початок зустрічі о 21:45.

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