"Надеюсь, что игра с Шотландией в Глазго – это был просто несчастный случай. У каждой команды есть провалы. Мой прогноз на второй матч с шотландцами только положительный.

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Многое будет зависеть от того, как наши футболисты настроятся на матч, как они будут навязывать игру, и какая будет реализация голевых моментов. Если будет как с Арменией, то я верю в победу. Мы однозначно заслужили первое место в этой группе.

Мы не имеем права проиграть борьбу шотландцам, особенно на втором этаже, как это было в первом матче. С ними нужно играть поплотнее и навязывать борьбу. В первом матче мы вообще в створ ворот не пробили и мало создали. Это будет совершенно другой футбол, чем с Арменией.

От этого и будет отталкиваться Петраков при выборе футболистов на игру. Он умный тренер и я уверен, что он все проанализирует и мы добудем результат, который даст нам первое место в группе", – сказал Вирт в комментарии FanDay.

Напомним, решающий поединок за выход в элиту Лиги наций между Украиной и Шотландией состоится в четверг, 27 октября, в Кракове. Начало встречи в 21:45.

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