Україна, як і раніше, претендує на проведення ЧС-2030 у спільній заявці з Іспанією, Португалією та Марокко.

Про те, що участь України в організації ЧС-2030 все ще входить у плани, заявив прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта.

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"У нас є амбіції організувати чемпіонат світу з футболу 2030 року разом з Іспанією, Марокко та Україною в рамках єдиної спільної заявки між двома берегами Середземного моря. Заявка спрямована на організацію першого чемпіонату світу з футболу, який об'єднає за допомогою спорту і його найкращих цінностей два континенти – Європу та Африку", – наводить CNN Portugal слова Кошти.

У жовтні 2022 року Україна приєдналася до спільної заявки Іспанії та Португалії на проведення ЧС-2030. У березні через корупційний скандал навколо президента УАФ Андрія Павелка стало відомо, що до заявки також приєдналося Марокко. Передбачалося, що африканська країна замінить Україну.

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