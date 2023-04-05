Украина по-прежнему претендует на проведение ЧМ-2030 в совместной заявке с Испанией, Португалией и Марокко.

О том, что участие Украины в организации ЧМ-2030 всё ещё входит в планы, заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

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"У нас есть амбиции организовать чемпионат мира по футболу 2030 года вместе с Испанией, Марокко и Украиной в рамках единой совместной заявки между двумя берегами Средиземного моря. Заявка направлена на организацию первого чемпионата мира по футболу, который объединит посредством спорта и его лучших ценностей два континента – Европу и Африку", – приводит CNN Portugal слова Кошты.

В октябре 2022 года Украины присоединилась к совместной заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030. В марте из-за коррупционного скандала вокруг президента УАФ Андрея Павелко стало известно, что к заявке также присоединилось Марокко. Предполагалось, что африканская страна заменит Украину.

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