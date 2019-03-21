Украина уже побеждала звездную Португалию – история противостояния, воспоминания и видео

Сборная Украины имеет хороший опыт выступлений против Португалии. Мы обыгрывали знаменитых оппонентов в красно-зеленой форме.

Украина дважды встречалась с Португалией в отборе к чемпионату мира-1998. После выездной победы над Северной Ирландией "сине-желтые" 5 октября 1996 принимали на НСК Олимпийский пиренейцев. 51385 зрителей стали свидетелями первой в истории победы сборной Украины над признанным европейским грандом.

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Наша сборная обыграла португальцев со счетом 2:1. Против Украины вышли представители Барселоны Луиш Фигу, Витор Байя, Фернанду Коуту, хавбек Фиорентины Руй Кошта, звезды местных Бенфики и Порту. Костяк украинской команды составляли футболисты Динамо, легионеров из Европы у Йожефа Сабо почти не было.

Украина: Олег Суслов, Юрий Дмитрулин, Виктор Скрипник, Александр Головко, Владислав Ващук, Сергей Попов, Юрий Максимов, Геннадий Зубов (Сергей Есин 56), Виталий Косовский, Валерий Кривенцов (Олег Лужный 67), Сергей Ребров (Тимерлан Гусейнов 76).

Тренер – Йожеф Сабо.



Португалия: Витор Байя, Секретариу, Руй Жоржи (Фолья 14), Осеану (Пауло Бенту 64), Фернанду Коуту, Элдер, Фигу, Жоау Пинту, Са Пинту (Пауло Алвеш 64), Руй Кошта, Паулинью Сантуш.

Тренер – Артур Жоржи.

"Сине-желтые" уже на 4-й минуте шокировали соперника быстрым голом, когда Витор Байя плохо справился с ударом дебютанта Геннадия Зубова, а Сергей Попов добил мяч в сетку. Португалия владела инициативой, под занавес встречи дожала хозяев голом Жоау Пинту и претендовала на победу. Однако Юрий Максимов на 88-й минуте с передачи Тимерлана Гусейнова забил решающий мяч в пользу сборной Украины.

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"Приятно забивать на последних минутах такой команде. Гусейнов отдал мне передачу, задача была просто попасть по мячу. Я до сих пор сам не понимаю, как он залетел", – рассказывает герой поединка. По словам Йожефа Сабо, Юрий Максимов был не только капитаном команды, но и лидером, любимцем болельщиков.

Успех был огромен, мало кто надеялся на победу. После этой игры сборная Украины с 6 очками возглавила группу, где также была Германия, которая еще не вступила в борьбу. Главный тренер португальцев Артур Жоржи должен был признать наше достижение: "Если до начала отборочного цикла фаворитами нашей группы считались мы и немцы, то теперь я уверенно могу причислить сюда и сборную Украины. Хотя вам крупно повезло".

Украина одержала первую победу над европейским грандом:

Перед стартом отбора к Евро-2020, где нам начинать против Португалии, главные действующие лица тогдашней сборной Украины – капитан Юрий Максимов и наставник Йожеф Сабо – вспомнили ключевые моменты того противостояния в рамках "Эксперт-клуба".

"Вспоминать после 22 лет немного трудно. Тогда футбол был другой. Даже сейчас есть команды топ-уровня, среднего и низкого. Помню, что первый матч мы выиграли у Северной Ирландии в Белфасте – забил Сергей Ребров.

Мы имели очень хорошую атаку, очень хорошую оборону, идеальную игровую дисциплину. Я радовался, потому что ребята показывали отличный футбол.

У нас даже мысли не было давать установку действовать от защиты, отбиваться. Мы играли в такой футбол, как и вся Европа. Ни в чем не уступали Португалии. Тогда футболисты были немного другими, боролись за каждый мяч, приятно было наблюдать", – вспоминает теперь главный тренер Йожеф Сабо.

Программа и билет на исторический матч:

Почти через месяц, 9 ноября 1996, команды встречались уже в Порту на Эштадиу даш Анташ. Португалия взяла реванш, минимально обыграв "сине-желтых" благодаря единственному голу Фернанду Коуту. По итогам отбора на ЧМ-1998 сборная Украины заняла 2 место в группе, пропустив вперед только Германию, а в плей-офф вылетела от Хорватии.

"Было неприятно, что мы все время становились вторыми, нам не везло. Сейчас сборная Украины выходит на новый уровень, становится силой в Европе. Правда, уровень нашего чемпионата упал, кто бы что не говорил. Когда еженедельно играешь против сильных соперников, то в хорошем состоянии подходишь к важным поединкам. А когда 50% матчей у Шахтера и Динамо проходные, то трудно аккумулироваться и показать лучший футбол", – объясняет Юрий Максимов.

Третий поединок в истории отношений сборных Украины и Португалии состоится 22 марта на стадионе Да Луж в рамках старта квалификации на Евро-2020. Начало встречи – в 21:45. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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