Состав сборной Украины уменьшился перед поединком квалификации к Евро-2024 против Мальты.

"Сине-желтые" провели утреннюю тренировку на поле базы ФК Спарта, сообщает официальный сайт УАФ. В занятии приняли участие 11 полевых игроков и еще 2 вратаря, тогда как остальные проходили восстановительные процедуры.

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Расположение команды покинули Сергей Кривцов и Руслан Малиновский, которые не смогут сыграть против Мальты. У первого обнаружили мышечное повреждение в бедре, тогда как хавбек имеет перебор желтых карточек и пропустит игру.

Добавим, что матч Мальта – Украина состоится 17 октября, начало игры в 21:45. Сейчас "сине-желтые" третьи в группе C с 10 очками (столько же у Италии), а Мальта с 0 пунктов на последней строчке.

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