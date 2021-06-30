"Вилучення за фол проти Бесєдіна? Ймовірно, це було правильне рішення. Потім гра змінилася. Україна виглядала набагато краще командою і в підсумку забила хороший м'яч.

"Це не червона картка": Лінекер дав абсурдну оцінку звірячому фолу проти Бєсєдіна

Ми відчували, що зрівнявши рахунок, Швеція багато досягла в цьому поєдинку – це було дуже важливо за такої гри. Я відчував, що у Швеції з грою все добре, але вилучення в цьому поєдинку було смертельним.

Збірна України продовжувала тиснути на шведську команду, яка дуже добре захищала свою штрафну удесятьох", – цитує Юнгберга BBC.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Євро-2020 збірна України протистоятиме англійцям. Матч відбудеться 3 липня, початок о 22:00.

Моторошна травма Бєсєдіна в матчі України проти Швеції – "за таке мають давати 5 червоних", усе дуже серйозно