"Удаление за фол против Беседина? Вероятно, это было правильное решение. Затем игра изменилась. Украина выглядела гораздо лучше и в итоге забила хороший мяч.

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Мы чувствовали, что сравняв счет, Швеция много достигла в этом поединке – это было очень важно при такой игре. Я чувствовал, что у Швеции с игрой все хорошо, но удаление в этом поединке было смертельным.

Сборная Украины продолжала давить на шведскую команду, которая очень хорошо защищала свою штрафную вдесятером", – цитирует Юнгберга BBC.

Напомним, в четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины будет противостоять англичанам. Матч состоится 3 июля, начало в 22:00.

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