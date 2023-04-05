Футбольні команди з Білорусі також, як і раніше, зможуть брати участь у міжнародних змаганнях.

Виконавчий комітет УЄФА ухвалив рішення проти виключення білоруських клубів і збірної Білорусі з міжнародних змагань, інформує Sportschau.

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Під час засідання виконкому було ухвалено тільки рішення про позбавлення країни проведення жіночого чемпіонату Європи U-19.

Раніше президенту УЄФА Александеру Чеферіну надійшов лист від понад 100 депутатів Європарламенту, які закликали виключити Білорусь. "Той факт, що білоруська збірна бере участь у чемпіонаті Європи, пізніше буде використаний Лукашенком і його пропагандистською командою, щоб довести, що його добре сприймає міжнародне співтовариство", – йшлося в листі.

Нагадаємо, що чоловіча збірна Білорусі з футболу бере участь у відборі до Євро-2024, але грає домашні матчі на нейтральних полях.

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