Молодіжна збірна України зазнала кадрових втрат перед жовтневими матчами відбору до чемпіонату Європи проти команд Франції та Фарерських островів.

Оборонець Миная Олег Горін і хавбек Десни Вікентій Волошин не допоможуть молодіжці, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Перший захворів, а другий вилетів через ушкодження. Тренерський штаб збірної U-21 на чолі з Русланом Ротанем вирішив підсилити команду форвардом Зорі Даниїлом Алефіренком. Раніше він перебував у резервному списку молодіжки.

Відзначимо, що проти ровесників із Франції "синьо-жовті" зіграють 8 жовтня на виїзді, а з фарерцями зустрінуться 12 жовтня у Запоріжжі. У стартових турах Україна U-21 набрала 6 очок і очолила групу H кваліфікації.

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