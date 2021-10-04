Україна U-21 втратила дует виконавців на матчі кваліфікації до Євро-2023
Молодіжна збірна України зазнала кадрових втрат перед жовтневими матчами відбору до чемпіонату Європи проти команд Франції та Фарерських островів.
Оборонець Миная Олег Горін і хавбек Десни Вікентій Волошин не допоможуть молодіжці, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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Перший захворів, а другий вилетів через ушкодження. Тренерський штаб збірної U-21 на чолі з Русланом Ротанем вирішив підсилити команду форвардом Зорі Даниїлом Алефіренком. Раніше він перебував у резервному списку молодіжки.
Відзначимо, що проти ровесників із Франції "синьо-жовті" зіграють 8 жовтня на виїзді, а з фарерцями зустрінуться 12 жовтня у Запоріжжі. У стартових турах Україна U-21 набрала 6 очок і очолила групу H кваліфікації.
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