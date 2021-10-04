Молодежная сборная Украины потерпела кадровые потери перед октябрьскими матчами отбора к чемпионату Европы против команд Франции и Фарерских островов.

Защитник Миная Олег Горин и хавбек Десны Викентий Волошин не помогут молодежке, сообщает официальный сайт УАФ.

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Первый заболел, а второй вылетел из-за повреждения. Тренерский штаб сборной U-21 во главе с Русланом Ротанем решил усилить команду форвардом Зари Даниилом Алефиренко. Ранее он находился в резервном списке молодежки.

Отметим, что против сверстников из Франции "сине-желтые" сыграют 8 октября на выезде, а с фарерцами встретятся 12 октября в Запорожье. В стартовых турах Украина U-21 набрала 6 очков и возглавила группу H квалификации.

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