"Думаю, загальні враження позитивні. Взяли дуже важкі три очки. Виграли два матчі з двох. Думаю, хочемо продовжувати цей шлях. Після першого голу, думаю, трохи заспокоїлися на психологічному рівні. Потім пропущений м'яч нас підбадьорив. На другий тайм вийшли з хорошим настроєм і показали теж хорошу гру.

Україна U-21 – Вірменія U-21 – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Важко було розкрити оборону суперника. Вони грали в 5 захисників. Бувають важкі матчі. Будемо працювати над цим. Чи здивувала збірна Вірменії? Ні, не здивували. Досить бойова команда. На стадії збірних не буває легких зустрічей.

Не було мандражу через те, що не вдалось "закрити матч"? Є таке у футболі. Таке трапляється, що начебто треба закривати, а ти не закриваєш – і 2:2. І кому цікаво, що добре грали? Хоч і не забили, але 2:1, впевнено довели кінцівку. Все добре", – поділився Бондаренко у ефірі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, молодіжна збірна України обіграла Вірменію (2:1) та стала лідером групи H за вихід на Євро-2023.

Україна перемогла Вірменію у домашньому матчі відбору Євро-2023 U-21 – команда Ротаня вийшла на першу позицію в групі