"Думаю, общие впечатления положительные. Взяли очень тяжелые три очка. Выиграли два матча из двух. Думаю, хотим продолжать этот путь. После первого гола, думаю, немного успокоились на психологическом уровне. Затем пропущенный мяч нас взбодрил. На второй тайм вышли с хорошим настроением и показали тоже хорошую игру.

Украина U-21 – Армения U-21 – 2:1 – видео голов и обзор матча

Трудно было вскрыть оборону соперника. Они играли в 5 защитников. Бывают тяжелые матчи. Будем работать над этим. Удивила ли сборная Армении? Нет, не удивили. Достаточно боевая команда. На стадии сборных не бывает легких встреч.

Не было ли мандража из-за того, что не удалось "закрыть матч"? Есть такое в футболе. Такое случается, что вроде бы надо закрывать, а ты не закрываешь – и 2:2. И кому интересно, что хорошо играли? Хотя и не забили, но 2:1, уверенно довели концовку. Все хорошо", – поделился Бондаренко в эфире телеканала Футбол.

Напомним, молодежная сборная Украины обыграла Армению (2:1) и стала лидером группы H за выход на Евро-2023.

Украина победила Армению в домашнем матче отбора Евро-2023 U-21 – команда Ротаня вышла на первую позицию в группе