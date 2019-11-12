Україна U-21 – Данія U-21: на матчі працюватиме бригада арбітрів із Швейцарії

Комітет арбітрів УЄФА призначив арбітрів на матч відбору до Євро-2021 між збірними України і Данії U-21.

На поєдинку між збірними України та Данії U-21 працюватиме швейцарська бригада арбітрів із Адрієном Жакоте на чолі, інформує офіційний сайт УАФ.

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На лініях йому допомагатимуть Віталь Жобен та Раффаєль Зедер. Четвертий арбітр — Лука Пічоло.

Нагадаємо, матч між збірними України та Данії U-21 відбудеться 15 листопада на Арені Львів. Початок гри о 18:30. Додамо, що данці є лідерами відбіркової групи з 9 очками в активі (жодної втрати), тоді як "синьо-жовті" посідають 4 сходинку із трьома пунктами.

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