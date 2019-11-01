Ротань оголосив склад молодіжної збірної України на матчі проти Данії та Азербайджану

Головний тренер збірної України U-21 оприлюднив прізвища 24-х футболістів, викликаних на майбутні матчі.

УАФ на своєму офіційному сайті опублікувала заявку збірної України U-21 на матчі проти Данії та Азербайджану, що відбудуться 15 та 19 листопада відповідно. Відбірний поєдинок до Євро-2021 з данцями українці зіграють у Львові, а на товариську гру проти азербайджанців полетять у Баку. Для підготовки до цих ігор Руслан Ротань запросив 24-х футболістів.

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Воротарі: Владислав Кучерук, Руслан Нещерет (обидва – Динамо), Олег Білик (Олександрія).

Захисники: Денис Попов (Динамо), Валерій Бондар (Шахтар), Юхим Конопля (Десна), Євген Чеберко (Зоря), Владислав Бабогло, Тимур Стецьков (обидва – Олександрія), Віктор Корнієнко, Олексій Биков (обидва – Маріуполь), Богдан Мілованов (Спортинг-В, Іспанія), Роман Вантух (Олімпік).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Георгій Цітаішвілі (обидва – Динамо), Богдан Лєднєв (Зоря), Євгеній Смирний (Колос), Максим Чех, Дмитро Топалов, Владислав Вакула (всі – Маріуполь), Ахмед Алібеков (Слован), Сергій Булеца (СК Дніпро-1).

Нападники: Владислав Супряга (СК Дніпро-1), Назарій Русин (Зоря).

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