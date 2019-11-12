Украина U-21 – Дания U-21: на матче будет работать бригада арбитров из Швейцарии

Комитет арбитров УЕФА назначил арбитров на матч отбора к Евро-2021 между сборными Украины и Дании U-21.

На поединке между сборными Украины и Дании U-21 будет работать швейцарская бригада арбитров с Адриеном Жакоте во главе, информирует официальный сайт УАФ.

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На линиях ему будут помогать Виталь Жобеном и Раффаель Зедер. Четвертый арбитр – Лука Пичола.

Напомним, матч между сборными Украины и Дании U-21 состоится 15 ноября на Арене Львов. Начало игры в 18:30. Добавим, что датчане являются лидерами отборочной группы с 9 очками в активе (ни одной потери), тогда как "сине-желтые" занимают 4 место с тремя пунктами.

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